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Пермь начинает подготовку к шествию «Бессмертного полка»

полк

В Перми начали подготовку к шествию «Бессмертного полка». По словам организаторов памятной акции,  в этом году изготовить портреты своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны - по-прежнему можно будет в типографиях, сотрудничающих с проектом, или самостоятельно. В печатных салонах стоимость изготовления портрета составит от 480 до 600 рублей.

Нет формализованных стандартов портретов, с которыми пройдут участники шествия. Главное - фотография ветерана. Варианты печати люди выбирают сами. Как рассказали  в пермском штабе «Бессмертного полка», точное время начала памятного шествия будет известно во второй половине апреля. В прошлом году участие в акции приняли более 35 тысяч горожан.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 09.03.2017 в 16:35 в рубрике - Новости радиоканалов

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