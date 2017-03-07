Чего хотят женщины

8 марта в Перми пройдёт множество праздничных мероприятий. Среди них – конкурс красоты, фестиваль бантов и бантиков и вручение тюльпанов всем женщинам. Также состоятся официальные праздничные программы.

Так, в Ленинском районе на улицах микрорайона Комплекс ПНИПУ 8 марта по инициативе ТОСа пройдет акция «Тюльпан удачи». С 12:00 председатель ТОСа Денис Ковальцов будет дарить каждой проходящей женщине по тюльпану.

В Кировском районе в ДК им. Кирова всех жителей района приглашают на праздничный вечер «Женщина – источник света и тепла». На нем состоится церемония награждения почетных жителей района благодарственными письмами, пройдет концертная программа ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье».

9 марта во Дворце молодежи в Дзержинском районе состоится праздничный концерт с выступлением творческих коллективов и исполнителей города.

В общественном центре «Мирный» в Индустриальном районе размещена выставка «Дамский каприз». Рукодельницы представляют свои работы, выполненные в технике бумагоплетения, вышивки лентами и крестом.

В Орджоникидзевском районе в детско-юношеском центре «Фаворит» 12 марта пройдет конкурс красоты «Мисс Фаворита». Девочки от 12 до 14 лет продемонстрируют не только свою красоту, но и смекалку, творческие способности и умение себя представить. В ходе конкурса будут выступать детские танцевальные коллективы из отделения «Современные танцы».