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Женщины в спорте

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женщины в спорте

"Женщины в спорте" - женское лицо в суровых боях каратэ  и как даётся легкость и грациозность через труд гимнасток. Эти и другие темы обсуждались с гостями студии  Брагиной Майей - представительницей  каратэ киокусинкай – ЗМС, 7-кратный призер чемпионатов мира с 2008-2014гг среди женщин, Чемпионка Мира 2013-2014 года среди команд, Чемпионка Европы по ката 2013 года, Чемпионка мира по ката среди женщин 2016 года, и Шевченко Оксаной – мастером спорта, тренером высшей категории по художественной гимнастике.

Метки: в Перми, Общество, ВИДЕО из радиоэфира

Опубликовано: 07.03.2017 в 13:03 в рубрике - Новости радиоканалов

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