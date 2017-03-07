"Женщины в спорте" - женское лицо в суровых боях каратэ и как даётся легкость и грациозность через труд гимнасток. Эти и другие темы обсуждались с гостями студии Брагиной Майей - представительницей каратэ киокусинкай – ЗМС, 7-кратный призер чемпионатов мира с 2008-2014гг среди женщин, Чемпионка Мира 2013-2014 года среди команд, Чемпионка Европы по ката 2013 года, Чемпионка мира по ката среди женщин 2016 года, и Шевченко Оксаной – мастером спорта, тренером высшей категории по художественной гимнастике.