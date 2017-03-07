В Орджоникидзевском районе Перми объявлен конкурс «Каждой птичке по дому». До 1 мая необходимо сделать скворечник (или несколько) из любых подручных материалов и привезти работу в общественный центр микрорайона Гайва (улица Карбышева, 40). Организатор конкурса – ТОС «Гайва-1». Результаты конкурса подведут в мае. Будут оцениваться смелость мысли и полет фантазии, удобство и комфорт для «жильцов». Лучших определят в трех номинациях: «Самый креативный дизайн скворечника», «Самый правильный и удобный скворечник», «Скворечник из самых необычных материалов». Победителей ждут ценные призы. Все скворечники, представленные на конкурс и пригодные для использования, будут размещены на территории микрорайона Гайва.