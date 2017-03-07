В России начались съемки по книге «Тобол» Алексея Иванова
В Тюменской области начали экранизировать книгу пермского писателя Алексея Иванова «Тобол». Картина должна выйти на экраны в 2019 году. Съемочная кампания стартовала в Тобольске с традиционного разбития тарелки, на которой было указано название ленты, город и год съемок. Первые кадры сняли у Чувашского мыса, где специально соорудили декорации: избы, дома и даже церковь, сообщил портал 72.ru.
В романе описывается история Сибири времен реформ Петра I. Первая книга пермского писателя «Тобол. Много званых» вышла в декабре 2016 года, вторая – «Тобол. Мало избранных» планируется к выходу в августе 2017 года. Она уже вошла в список самых ожидаемых книг 2017 года по версии Forbes. Всего по книгам Алексея Иванова планируют снять три фильма и два сериала.
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