«Моя жизнь. Мои правила» - За рулем автоледи

В рамках акции «8 марта – в каждый дом» сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю и Управления МВД России по г.Перми провели конкурс водительского мастерства среди женщин «Моя жизнь. Мои правила». В нем приняли участие 24 автолюбительницы из самых разных уголков Прикамья. Мероприятие прошло в три этапа. В ходе первого, теоретического, проверялись знания правил дорожного движения. Здесь же задавались вопросы, касающиеся ответственности водителей, способов оказания первой помощи пострадавшим в результате автоаварий. На втором этапе участницы продемонстрировали навыки управления легковым автомобилем. Задание заключительного третьего этапа оказалось хорошо знакомо каждой автоледи. Ведь все они без исключения заботливые мамы и любящие бабушки, поэтому без труда справились с установкой детского удерживающего устройства в своем авто. Победительницы и участницы были награждены дипломами и получили приятные подарки к 8 марта.