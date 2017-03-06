60,90,120 поездок: в Перми могут ввести 3 вида льготных проездных

Городской департамент дорог и транспорта подготовил проект о льготных проездных для студентов и пенсионеров в краевом центре. Документ предусматривает введение трех видов проездных – на 60, 90 и 120 поездок. Цена на них составит 720, 1080 и 1440 рублей соответственно. То есть во всех случаях льготник платит за поездку 12 рублей, а оставшуюся часть (40%) компенсирует муниципалитет. Кроме того, льготным проездным смогут пользоваться иногородние студенты пермских вузов. В проект решения внесено изменение, согласно которому проездные будут продавать при предъявлении студенческого билета. Бумажные проездные для студентов продавали именно так, а с переходом на электронную форму (с 1 января 2017 года) в кассах Единого расчетного центра стали требовать прописку. Как рассказали в департаменте дорог и транспорта, сейчас проект проходит внутреннее согласование в администрации. Его вынесут на мартовское заседание Пермской городской думы. Если депутаты одобрят изменения, то новые правила заработают с апреля 2017 года.