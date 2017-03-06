День Победы: нужны волонтёры

В Перми стартует набор волонтеров для участия в параде 9 Мая. Лучшие волонтеры смогут не только стать участниками главных событий города, но и отправиться на парад в Москву или Севастополь. Перед главными событиями в День Победы волонтерам предстоит узнать всю «кухню» подготовки масштабных городских событий, а также постичь азы добровольчества. Стать участником движения могут молодые люди старше 16 лет. Для «новобранцев» состоятся специальные краткосрочные обучающие семинары и мастер-классы.

Чтобы принять участие в торжественных событиях, необходимо заполнить анкету волонтера и выслать ее на почту volonter.perm@gmail.com. Набор продлится до 1 апреля, после чего начнутся организационные встречи и репетиции. 9 мая, в День Победы, волонтерам предстоит стать незаменимыми помощниками в проведении главного городского торжества и внести свой вклад в памятные события, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.