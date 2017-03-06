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В Перми почтили память погибших бойцов СОБРа

память

На Южном кладбище Перми состоялся траурный митинг и торжественное возложение цветов в память о годовщине со дня гибели сотрудников СОБР ГУ МВД России по Пермскому краю в Грозном. В этот день в 1996 году в Грозном на площади Минутка в неравном бою погибли 8 сотрудников СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Пермской области. Среди них был младший лейтенант милиции Фёдор Кузьмин, посмертно удостоенный звания "Герой России". Сослуживцы, а также родственники и близкие погибших в полдень почтили их память. 

Метки: в Перми, Общество, в России

Опубликовано: 06.03.2017 в 17:47 в рубрике - Новости радиоканалов

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