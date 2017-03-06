В Перми почтили память погибших бойцов СОБРа

На Южном кладбище Перми состоялся траурный митинг и торжественное возложение цветов в память о годовщине со дня гибели сотрудников СОБР ГУ МВД России по Пермскому краю в Грозном. В этот день в 1996 году в Грозном на площади Минутка в неравном бою погибли 8 сотрудников СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Пермской области. Среди них был младший лейтенант милиции Фёдор Кузьмин, посмертно удостоенный звания "Герой России". Сослуживцы, а также родственники и близкие погибших в полдень почтили их память.