На полигонах скопилось 100 «пятиэтажек» снега

В преддверии активного таяния снега в Перми подготовлен план по проведению противопаводковых мероприятий. Подрядные организации уже приступили к его исполнению. Главная задача сейчас максимально вывезти оставшийся снег. Ежедневно на специализированные полигоны отправляется порядка 15 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на снежные полигоны отправилось 1,1 млн кв. метров снега, из такого объема снега можно было бы построить 100 стандартных пятиэтажек. Сейчас перед подрядными организациями стоит задача продолжать вывозить снег с обочин и газонов, прочистить водопропускные трубы, водоотводные лотки и верхние строения колодцев ливневой канализации.