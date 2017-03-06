Пермяки отправились на фестиваль детских спектаклей Константина Хабенского

В Нижнем Новгороде открылся фестиваль студий творческого развития Константина Хабенского «Малая сцена Большой жизни». Впервые за время существования федерального детского проекта лучшие спектакли представлены широкой публике. Свои работы привезли «студийцы» из Уфы, Челябинска, Казани, Воронежа, Новосибирска. Пермь показывает спектакль «Блокада» - это результат коллективного творчества педагогов и детей. Спектакль создан по документальным свидетельствам о блокадной этике Ленинграда 1941-1942 годов.

В Прикамье студия творческого развития актера театра и кино Константина Хабенского действует с 2011 года. В числе преподавателей студии – действующие актеры ведущих театров города: Театра-Театра, ТЮЗа, Театра кукол, Театра кукол «Туки-Луки». Как отметил сам актер, здесь очень крепкая и талантливая команда, которая понимает, чем и для чего она занимается. В студии не готовят актеров, а воспитывают творческую личность.