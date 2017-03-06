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В Перми легализуют маршрутные такси
Мэрия Перми намерена «легализовать» работу маршрутных такси. В конце марта – начале апреля администрация города планирует объявить конкурс на право работать на «маршрутках». Как сообщил начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов, сейчас все маршрутные такси в Перми работают нелегально: «Давным-давно уже идет с ними борьба. Но здесь нам главное - обеспечить транспортную доступность населения, в том числе за счет маршрутных такси. Мы посмотрели, какие маршруты прижились и популярны у населения Перми. Смотрели, есть ли рядышком официальный маршрут по регулируемым тарифам. Если «маршрутка» полностью повторяет его, то, конечно, от таких маршрутов будем избавляться». Всего на конкурс выставят 11 маршрутов. «Тэшки» обяжут соблюдать график движения и производить посадку и высадку пассажиров только на установленных остановочных пунктах. При этом предприниматели будут самостоятельно устанавливать стоимость проезда.
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