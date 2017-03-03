В «Премьере» пройдёт киноночь «Мужское -женское»

С 3 на 4 марта в киноцентре «Премьер» пройдёт киноночь «Мужское/женское. 2.0». В ночь с пятницы на субботу пермяки будут смотреть кино на «мужские» и «женские» темы, а также фильмы «Большой оскаровской пятёрки» и любимые киноленты зрителей киноклуба «От заката до рассвета». В киноночь «Мужское/женское. 2.0» будут работать четыре зала. В первом -условно названном «мужским» - зале зрители увидят фильмы «Пес-призрак: Путь самурая», «Сочувствие господину Месть» и постапокалиптический боевик «Безумный Макс: Воин дороги». Во втором - «женском» - будут показаны фильмы «Любовное настроение», «Фрида» и «Чего хотят женщины».