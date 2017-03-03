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Финансовая грамотность: Время - деньги!

время-деньги

Можно ли научится планировать своё финансовое будущее?  Какие нужны знания, инструменты, чтобы  жизнь  стала богаче и интересней?

Эти и многие другие вопросы активно  обсуждали  на  Молодёжном форуме финансовой культуры «Время-деньги», который на днях прошел в Перми. Организаторы форума - Министерство финансов  Пермского края  и экономический факультет Пермского классического  университета. Краевой Минфин более шести лет проводит активную работу по повышению финансовой грамотности населения нашего региона. Молодёжи в этом году - особое внимание.

Во Дворце культуры студентов  разместилось множество площадок, где специалисты налоговой, пенсионной  службы, представители банков, государственных органов,  активисты бизнес- сообщества делились  с молодёжью Прикамья  своими  профессиональными секретами. «Гвоздём»  программы Молодёжного форума финансовой культуры  стал квест   «Время-деньги»такой   своеобразный практический опыт по планированию личного бюджета и достижению финансовых целей.  Участники -12 команд, где  каждая, в соответствии со своей легендой,  должна преодолеть 12 этапов! 

Метки: в Перми, Общество, Экономика, Деньги, Образование

Опубликовано: 03.03.2017 в 14:14 в рубрике - Новости радиоканалов

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