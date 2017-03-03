Финансовая грамотность: Время - деньги!
Можно ли научится планировать своё финансовое будущее? Какие нужны знания, инструменты, чтобы жизнь стала богаче и интересней?
Эти и многие другие вопросы активно обсуждали на Молодёжном форуме финансовой культуры «Время-деньги», который на днях прошел в Перми. Организаторы форума - Министерство финансов Пермского края и экономический факультет Пермского классического университета. Краевой Минфин более шести лет проводит активную работу по повышению финансовой грамотности населения нашего региона. Молодёжи в этом году - особое внимание.
Во Дворце культуры студентов разместилось множество площадок, где специалисты налоговой, пенсионной службы, представители банков, государственных органов, активисты бизнес- сообщества делились с молодёжью Прикамья своими профессиональными секретами. «Гвоздём» программы Молодёжного форума финансовой культуры стал квест «Время-деньги», такой своеобразный практический опыт по планированию личного бюджета и достижению финансовых целей. Участники -12 команд, где каждая, в соответствии со своей легендой, должна преодолеть 12 этапов!
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