3 марта – Всемирный день писателя. В честь праздника впервые в Перми издана книга, созданная детьми для детей, с очень теплым названием – «Кусочек солнца». В сборник вошли работы 11 ребят, самому юному исполнилось всего 9 лет. Авторов в книге представляет писатель Андрей Зеленин, который является соавтором всех детских работ, ведь в силу возраста и соответствующего жизненного опыта они пока еще не могут обойтись без советов и помощи писателя-наставника. Презентация книги «Кусочек солнца» состоялась в актовом зале Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина. Впервые Всемирный день писателя объединил на одной площадке несколько поколений: настоящих и начинающих будущих писателей.