В 2016 году пермские врачи спасли 95 детей с экстремально низким весом (от 500 до 1000 граммов). Благодаря профессионализму акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, специалистов по УЗИ-диагностике и опыту оказания высокотехнологичной медицинской помощи удалось спасти жизни таких маленьких пациентов и избежать возможных осложнений.

За последние годы в Прикамье выживаемость малышей с экстремально низкой массой тела возросла с 65 до 78%. В крае будущих мам с угрозой преждевременных родов направляют в роддома второго уровня, в Пермский краевой перинатальный центр или МСЧ № 9, где есть современное медицинское оборудование, обученный медперсонал.

В ряде территорий края не допущено случаев младенческой смертности – это Гремячинский, Частинский, Чердынский, Усольский, Соликамский, Косинский, Юрлинский и Юсьвинский районы.