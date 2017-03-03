Пермские врачи спасли 95 детей с экстремально низким весом
В 2016 году пермские врачи спасли 95 детей с экстремально низким весом (от 500 до 1000 граммов). Благодаря профессионализму акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, специалистов по УЗИ-диагностике и опыту оказания высокотехнологичной медицинской помощи удалось спасти жизни таких маленьких пациентов и избежать возможных осложнений.
За последние годы в Прикамье выживаемость малышей с экстремально низкой массой тела возросла с 65 до 78%. В крае будущих мам с угрозой преждевременных родов направляют в роддома второго уровня, в Пермский краевой перинатальный центр или МСЧ № 9, где есть современное медицинское оборудование, обученный медперсонал.
В ряде территорий края не допущено случаев младенческой смертности – это Гремячинский, Частинский, Чердынский, Усольский, Соликамский, Косинский, Юрлинский и Юсьвинский районы.
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