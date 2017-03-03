Житель Кунгура помог полицейским задержать вора

58-летний мужчина позвонил в полицию и рассказал о краже в доме своего соседа. «Он пояснил, что услышал подозрительный шум, подойдя ближе, увидел взломанную дверь и приготовленные к выносу вещи. Не растерялся, перекрыл все выходы из помещения и позвонил в полицию, – рассказали в Главном управлении МВД России по Пермскому краю. Стражи порядка выехали на место и задержали вора. За проявленную бдительность и оперативность начальник кунгурской полиции наградил мужчину благодарственным письмом.