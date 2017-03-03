Штраф за раскопки

По поручению главы Перми места зимних раскопок сетевиков взяты на особый контроль районных администраций. «Улично-дорожная сеть в местах раскопок должна быть приведена в порядок владельцами сетей. Для центра города поставлен срок к 1 мая, для всех остальных районов – к 1 июня. Это наше обязательное условие при взаимодействии с сетевиками. Тех, кто не торопится – штрафуйте», - поставил задачу Дмитрий Самойлов.

В межсезонье сетевики будут обязаны привести все свои зимние раскопки в нормативное состояние с помощью литого асфальта, а когда позволят погодные условия, благоустройство должно быть восстановлено в первоначальном виде. Под особый контроль властей взяты места проведения земляных работ по адресам: улица Ленина, 79, 92, Петропавловская, 51, улица Краснова,1 (ООО «Новогор – Прикамье»), в Кировском районе – улица Ушакова,36б (ООО «ПСК»), а также асфальтовое покрытие возле колодцев по улицам Екатерининская и Луначарского. За ненормативное состояние раскопок на сетевые компании накладываются штрафные санкции. Всего с начала года сумма начисленных штрафов составила порядка 400 тысяч рублей.