Судебные приставы приостановили деятельность Ленской ЦРБ
Судебные приставы временно приостановили деятельность Ленской ЦРБ в Кунгурском районе. Руководство медучреждения не соблюдало правила противопожарного режима. По решению суда были опечатаны подвал поликлиники и стационара, а также помещение иммунологической лаборатории в селе Ленск. Кроме того, приостановлена деятельность в зданиях ФАПа в деревне Подъельничной, Калининского отделения и в части зданий ФАПов в селе Бым и поселке Садоягодное, а также в стоматологическом кабинете Моховской поликлиники. В пресс-службе ведомства пояснили, что больницу и ее филиалы закрыли на 20 суток.
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