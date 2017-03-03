5 миллиардов на модернизацию
Филиал «Пермские минеральные удобрения» ОХК «Уралхим» приступает к реализации проекта по модернизации производства карбамида стоимостью 5 млрд руб. Проект реализуется совместно ОХК «Уралхим», Stamicarbon и АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида». Модернизация продлится три года – завершение строительства башни приллирования и ввод в эксплуатацию новой установки намечены на 2019 год. В результате мощность агрегата вырастет на 40%, до 2 тысяч 700 тонн в сутки. В прошлом году ПМУ завершили модернизацию агрегата аммиака, что обеспечило увеличение производства этого продукта до тысячи 720 тонн в сутки. Как отмечают в руководстве предприятия, сроки реализации проекта незначительно изменились по сравнению с первоначальными планами, но проект будет реализован в полном объеме, несмотря на существенное снижение цен на продукцию ПМУ.
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