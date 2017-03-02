Пермская художественная галерея представляет выставку Анатолия Заболоцкого – знаменитого кинооператора и фотохудожника, творчество которого причисляется к золотому фонду культуры России. Анатолий Заболоцкий участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов. Среди них «Альпийская баллада», «Слово для защиты», «Обрыв», «Печки-лавочки» и «Калина красная».

Более 40 лет Анатолий Заболоцкий посвятил художественной фотографии. В начале 2016 года значительную часть своей уникальной фотоколлекции (более 500 работ) Анатолий Дмитриевич передал в дар Пермской художественной галерее. Около 400 авторских произведений будет представлено на открывающейся сегодня экспозиции «Жизнь подарила увидеть…». Это мастерски выполненные фотопейзажи, на которых запечатлены Русский Север, побережье Белого моря, горный Алтай, Хакасия и Тыва, побережье Ледовитого океана на северо-востоке Якутии, Байкал и Лена, Саяны и Обь, Русская равнина и Урал.

Особый интерес вызывают документальные фотографии, сделанные во время съемок фильмов, а также портреты известных деятелей отечественной культуры: Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Валентина Распутина и других. Выставка будет работать по 15 апреля.