Давайте говорить друг другу комплименты
В первый день календарной весны отмечается Всемирный День Комплимента. В переводе с французского «комплимент» – «приятная штука» и буквально означает особую форму похвалы, признания, восхищения, одобрения и уважения. Нет достоверных сведений о том, кем и когда учрежден этот праздник. Известно только, что эта идея - спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.
Этот праздник ни к чему не обязывает: ни к подаркам, ни к специальной подготовке, ни к накрытию праздничного стола. Просто он ещё раз напоминает о великой силе слова, сказанного искренне и от чистого сердца. Пусть комплиментов будет много: с благодарностью принимайте приятные слова в свой адрес и не стесняйтесь их говорить своим родным и даже совсем незнакомым людям.
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