В Закамске построят новый муниципальный бассейн
В Закамске построят новый муниципальный бассейн. Управление капитального строительства администрации Перми объявило конкурс на строительство спортивного объекта по адресу: улица Сысольская, 10/5 в Кировском районе. По проекту, здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом. На площади в полторы тысячи квадратных метров разместится плавательная чаша 25 на 11 метров и тренажерный зал. Согласно конкурсной документации у подрядчика будет ровно год для завершения всех работ. Максимальная цена контракта составляет 91 млн рублей.
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