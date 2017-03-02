Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

В Закамске построят новый муниципальный бассейн

 бассейн

 В Закамске построят новый муниципальный бассейн. Управление капитального строительства администрации Перми объявило конкурс на строительство спортивного объекта по адресу: улица Сысольская, 10/5 в Кировском районе. По проекту, здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом. На площади в полторы тысячи квадратных метров разместится плавательная чаша 25 на 11 метров и тренажерный зал.  Согласно конкурсной документации у подрядчика будет ровно год для завершения всех работ. Максимальная цена контракта составляет 91 млн рублей. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.03.2017 в 12:52 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

Начни весну с кошки!

Пермяки увидят сближение планет

«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам

Льготы по лимиту: Пермские студенты выходят на митинг

Пермский край готовится к большой воде

Бюджетные деньги любят особый счёт

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Когда появились первые политтехнологи?

Губернаторскую стипендию получат 45 спортсменов Прикамья


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

Обратите внимание

в Перми

В Закамске построят новый муниципальный бассейн

Здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом и разместится по адресу Сысольская, 10/5.
читать02.03.2017 в 12:52
Метки: в Перми, Общество

Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

Судебные приставы Прикамья провели 74 рейда, навестив около 500 должников потребителей электроэнергии .
читать02.03.2017 в 12:31
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Деньги

Дело Пермского УФАС признано лучшим в России

Президиум ФАС России определил лучшие дела территориальных органов по статье 10 Закона о защите конкуренции за 2016 год.
читать02.03.2017 в 11:51
Метки: в Перми, Общество

Космос рядом: Пермяки наблюдали сближение планет

Сразу два уникальных астрономических явления поздно вечером можно было наблюдать в небе над Пермским краем.
смотреть читать02.03.2017 в 11:32
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Выставка «Регионы России»: здесь есть всё

Тысячи товаров со всей страны и из ближнего зарубежья представили на ежегодной выставке «Регионы России».
смотреть читать02.03.2017 в 10:44
Метки: в Перми, Общество

в России

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

Россиянка победила в пасьюте на 10 км, сумев по ходу гонки за счёт точной стрельбы подняться с 24-й позиции на первую.
смотреть читать01.03.2017 в 15:14
Метки: в Пермском крае, в России, В мире, Спорт

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил стенд Пермского края на площадке Российского инвестиционного форума.
читать28.02.2017 в 18:42
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Когда появились первые политтехнологи?

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии - уверен гость Радио России Алексей Куртов.
смотреть читать28.02.2017 в 18:20
Метки: в России, в Перми, Власть

Итоги инвестиционного форума в Сочи

Сочинский инвестиционный форум принес для Пермского края совершенно конкретные результаты.
смотреть читать28.02.2017 в 17:52
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

В кинотеатрах Перми состоялся первый показ отечественного блокбастера о советских супергероях Защитники.
смотреть читать28.02.2017 в 15:15
Метки: в Перми, Кино, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Закамске построят новый муниципальный бассейнВ Закамске построят новый муниципальный бассейн

Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублейПриставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

В Юсьве начался суд по ДТП с участием высокопоставленного полицейскогоВ Юсьве начался суд по ДТП с участием высокопоставленного полицейского

Дело Пермского УФАС признано лучшим в РоссииДело Пермского УФАС признано лучшим в России

Космос рядом: Пермяки наблюдали сближение планетКосмос рядом: Пермяки наблюдали сближение планет

На «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 годНа «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 год

Выставка «Регионы России»: здесь есть всёВыставка «Регионы России»: здесь есть всё

Сети МФЦ Пермского края исполнилось 5 летСети МФЦ Пермского края исполнилось 5 лет

В Перми судят жителя КитаяВ Перми судят жителя Китая

Новым министром сельского хозяйства стал глава Уинского районаНовым министром сельского хозяйства стал глава Уинского района

Шекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестрыШекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестры

В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капотаВ с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

Яблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктовЯблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктов

Пермяки показали в столице «Догвилль»Пермяки показали в столице «Догвилль»

Мир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонатыМир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонаты

Зима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосулькиЗима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосульки

Начни весну с кошки!Начни весну с кошки!

Пермяки увидят сближение планетПермяки увидят сближение планет

«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам

На низком старте Деды Морозы и СнегурочкиНа низком старте Деды Морозы и Снегурочки

Горнолыжный центр Жебреи: снега хватит всемГорнолыжный центр Жебреи: снега хватит всем

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлонуСпортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

На улицах Перми ограничат движениеНа улицах Перми ограничат движение

Как защитить малый бизнесКак защитить малый бизнес

Пост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр КозюковПост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр Козюков

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru