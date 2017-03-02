В Закамске построят новый муниципальный бассейн. Управление капитального строительства администрации Перми объявило конкурс на строительство спортивного объекта по адресу: улица Сысольская, 10/5 в Кировском районе. По проекту, здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом. На площади в полторы тысячи квадратных метров разместится плавательная чаша 25 на 11 метров и тренажерный зал. Согласно конкурсной документации у подрядчика будет ровно год для завершения всех работ. Максимальная цена контракта составляет 91 млн рублей.