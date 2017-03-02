Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей
Судебные приставы Прикамья провели 74 рейда, навестив около 500 должников потребителей электроэнергии. Благодаря этому «Пермэнерго» было возвращено 96,7 млн рублей. В качестве обеспечительных мер было арестовано имущество, ограничен выезд за рубеж. Сейчас у судебных приставов находятся исполнительные листы на взыскание еще 118 млн рублей долга перед энергокомпанией.
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