Приставы взыскали с должников в пользу «Пермэнерго» около 100 млн рублей

Судебные приставы Прикамья провели 74 рейда, навестив около 500 должников потребителей электроэнергии. Благодаря этому «Пермэнерго» было возвращено 96,7 млн рублей. В качестве обеспечительных мер было арестовано имущество, ограничен выезд за рубеж. Сейчас у судебных приставов находятся исполнительные листы на взыскание еще 118 млн рублей долга перед энергокомпанией.