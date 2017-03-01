«Начни весну с кошки!» - акцию с таким названием проводит пермский приют «Кошкин дом» сегодня - в честь Всемирного дня защиты кошек. Зоозащитники предлагают всем начать весну с доброго дела для бездомных животных: передать в приют залежавшиеся дома старые тряпки, газеты, корма, а в самом лучшем варианте - стать в этот праздничный день хозяином бездомной кошки из приюта. В эти минуты учащиеся пермской предметно-языковой школы "Дуплекс" передают в приют то, что они собрали школой с начала года. В 12 часов «Кошкин дом» приглашает в гости специальная коррекционная общеобразовательная школа №18, где учащиеся также подготовили подарки бездомным кошкам. После обеда для инвалидов Орджоникидзевского района «Кошкин дом» проведёт сеанс фелинотерапии. Мастер-класс ко Всемирному дню кошек «Мур - мурыч» состоится в поселке Новые Ляды во Дворце Юбилейный.