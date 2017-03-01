Пермяки увидят сближение планет

Сегодня вечером пермяки смогут наблюдать два интересных астрономических явления – сближение Луны с Ураном и сближение Луны с Марсом. Как сообщает пермский планетарий, сближение Луны с Марсом можно будет наблюдать невооруженным глазом в 23.58 по местному времени. Для того, чтобы увидеть сближение Луны с Ураном необходим телескоп, лучшее время для наблюдений – 21.34. Следующее зрелищное сближение планет произойдет лишь осенью 2017 года.