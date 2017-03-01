«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам

По сообщению Министерства социального развития Пермского края, в регионе начала действовать программа по поддержке молодых мам «Пермские первенцы». С 1 января 2017 года в прикамских семьях на свет появились 2 662 первенца. По достижении детьми 1,5-летнего возраста молодые мамы в возрасте от 19 до 24 лет получат единовременную денежную выплату из краевого бюджета в размере 60 тыс. рублей. Деньги можно будет израсходовать на товары детского ассортимента и продукты питания.

Кроме того, в текущем году Минсоцразвития края продолжит реализацию мероприятий по обеспечению услугами присмотра и ухода за детьми, в том числе в возрасте до 3-лет, по содействию в улучшению жилищных условий семей с детьми. Для многодетных семей также будут предоставляться меры поддержки материального и нематериального характера. Предусмотрена помощь молодым и студенческим семьям с детьми через создание условий для молодых мам совмещения учебы с воспитанием ребенка. По оценкам специалистов такая комплексная помощь позволит качественно улучшить демографическую ситуацию в регионе.