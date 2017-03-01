Льготы по лимиту: Пермские студенты выходят на митинг
Инициативная группа пермских студентов согласовала с городскими властями проведение митинга за отмену лимита поездок по льготному проездному билету. Мероприятие состоится 10 марта в 14-00 часов в «Парке Камней».
В ноябре 2016 года гордума приняла решение о переходе на электронные проездные с 1 января 2017 года и введении лимита 90 поездок в месяц. Нововведение возмутило часть студентов. Особенно тех, кто много ездит по городу из одного корпуса в другой. Когда 23 декабря начались продажи новых проездных, выяснилось, что их не могут приобрести те, кто не имеет пермской прописки. У пенсионеров зачастую возникает проблема другого рода – они опасаются, что не смогут израсходовать все 90 поездок за месяц.
За отмену проездного выступила Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Она обратилась с повторным заявлением к городским властям, в котором просит рассмотреть возможность отмены лимитированных льготных проездных.
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