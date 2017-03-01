Пермский край готовится к большой воде

В соответствии с Планом основных противопаводковых мероприятий сформирован проект графика проверок готовности к половодью потенциально опасных гидротехнических сооружений прудов и защитных дамб. В марте-апреле рабочая группа поверит 19 ГТС.

Кроме того, в целях предотвращения образования заторов льда краевое Минприроды подготовило техническое задание на выполнение в марте-апреле ледорезных работ на затороопасных участках р.Тулва (у с. Барда) и р. Усьва (в п. Мыс и п. Бобровка Чусовского района) общей протяженностью 4,5 км. Источник финансирования работ – субвенции из федерального бюджета, плановые затраты на 2017 год в объеме 412 тыс. рублей. В результате будет устранен риск возникновения заторов и обеспечена защита населения численностью 139 человек.