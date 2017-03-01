Бюджетные деньги любят особый счёт

Городская Контрольно-счетная палата проверила деятельность 87 частных и бюджетных организаций. Большинство выявленных нарушений касались неэффективных, неправомерных, безрезультатных и избыточных расходов, сообщает «Эхо Перми». Например, почти 254 млн рублей были потрачены на разработку проектно-сметной документации по объектам социальнойсферы, чье строительство или реконструкция так и не начались. В эту же сумму вошли закупки дорогостоящего серверного оборудования для учета пассажиропотока, а также расходы, связанные с переселением людей из аварийного жилья, уплатой взносов на капремонт, возмещением затрат на прочистку ливневой канализации. Бюджет города недополучил почти 154 млн рублей из-за занижения цены контракта на развитие застроенных территорий и пропуск сроков исковой давности для обращения в суд по взысканию задолженности. 28 млн рублей растрачены вместе с потерей строительных материалов для капремонта набережной Камы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тем не менее часть неэффективных расходов в 2016 году была возмещена: в бюджет Перми поступило 7,9 млн рублей, еще 656 тысяч рублей поступило на счета учреждений.