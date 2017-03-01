Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости радиоканалов

← Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Пермский край готовится к большой воде →

Бюджетные деньги любят особый счёт

администрация

Городская Контрольно-счетная палата проверила деятельность 87 частных и бюджетных организаций.  Большинство выявленных нарушений касались неэффективных, неправомерных, безрезультатных и избыточных расходов, сообщает «Эхо Перми». Например, почти 254 млн рублей были потрачены на разработку проектно-сметной документации по объектам социальнойсферы, чье строительство или реконструкция так и не начались. В эту же сумму вошли закупки дорогостоящего серверного оборудования для учета пассажиропотока, а также расходы, связанные с переселением людей из аварийного жилья, уплатой взносов на капремонт, возмещением затрат на прочистку ливневой канализации. Бюджет города недополучил почти 154 млн рублей из-за занижения цены контракта на развитие застроенных территорий и пропуск сроков исковой давности для обращения в суд по взысканию задолженности. 28 млн рублей растрачены вместе с потерей строительных материалов для капремонта набережной Камы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тем не менее часть неэффективных расходов в 2016 году была возмещена: в бюджет Перми поступило 7,9 млн рублей, еще 656 тысяч рублей поступило на счета учреждений. 

Метки: в Перми, Экономика, Власть, Деньги

Опубликовано: 01.03.2017 в 12:14 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Когда появились первые политтехнологи?

Губернаторскую стипендию получат 45 спортсменов Прикамья

Расселение трущоб: дальше-больше!

«Время— деньги!»

Специнвестконтракт: В Чайковском заработает новый завод

Пермские роботы будут трудиться в Турции

Реформы в сфере ЖКХ - альтернативный подход

Автомагазин по продаже сотовых телефонов наконец-то увезли на штрафстоянку

Споры о реконструкции Пермского оперного театра. Продолжение


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Пермский край готовится к большой воде →

Обратите внимание

в Перми

Бюджетные деньги любят особый счёт

Городская Контрольно-счетная палата проверила деятельность 87 частных и бюджетных организаций.
читать01.03.2017 в 12:14
Метки: в Перми, Экономика, Власть, Деньги

УФАС начало служебную проверку по коллективному заявлению перевозчиков

Пермское УФАС России начало служебную проверку по факту коллективного заявления перевозчиков на действия Администрации Перми.
читать01.03.2017 в 11:50
Метки: в Перми, Власть

Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды

Самым масштабным объектом 2017 года станет пересечение улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.
смотреть читать01.03.2017 в 11:04
Метки: в Перми, Общество

Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Экипажи работают во всех районах города.
смотреть читать01.03.2017 в 10:37
Метки: в Перми, Общество

Краевые власти готовы к взаимодействию с Гордумой

Пленарное заседание пермской городской думы впервые посетило новое руководство администрации губернатора.
смотреть читать01.03.2017 в 10:12
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

в России

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил стенд Пермского края на площадке Российского инвестиционного форума.
читать28.02.2017 в 18:42
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Когда появились первые политтехнологи?

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии - уверен гость Радио России Алексей Куртов.
смотреть читать28.02.2017 в 18:20
Метки: в России, в Перми, Власть

Итоги инвестиционного форума в Сочи

Сочинский инвестиционный форум принес для Пермского края совершенно конкретные результаты.
смотреть читать28.02.2017 в 17:52
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

В кинотеатрах Перми состоялся первый показ отечественного блокбастера о советских супергероях Защитники.
смотреть читать28.02.2017 в 15:15
Метки: в Перми, Кино, в России, Общество

Великий пост готовы соблюдать только 2% россиян

У православных верующих начался Великий пост, который продлится семь недель. Как правильно поститься?
смотреть читать28.02.2017 в 10:46
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Пермский край готовится к большой водеПермский край готовится к большой воде

Бюджетные деньги любят особый счётБюджетные деньги любят особый счёт

УФАС начало служебную проверку по коллективному заявлению перевозчиковУФАС начало служебную проверку по коллективному заявлению перевозчиков

Жительница Кудымкара обвиняет местных врачей в плохом лечении сынаЖительница Кудымкара обвиняет местных врачей в плохом лечении сына

Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погодыМасштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды

Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в ПермиПропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Краевые власти готовы к взаимодействию с ГордумойКраевые власти готовы к взаимодействию с Гордумой

ТЮЗ покажет «Преступление и наказание» вне времениТЮЗ покажет «Преступление и наказание» вне времени

Заливное для ям: В Перми стартовал дорожный ремонтЗаливное для ям: В Перми стартовал дорожный ремонт

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроектыДмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Яйцо не простое, а без документовЯйцо не простое, а без документов

Когда появились первые политтехнологи?Когда появились первые политтехнологи?

Детский балет «Снежная королева» попал в Книгу рекордов РоссииДетский балет «Снежная королева» попал в Книгу рекордов России

Итоги инвестиционного форума в СочиИтоги инвестиционного форума в Сочи

Красота под снос: В Перми демонтируют ледовый городокКрасота под снос: В Перми демонтируют ледовый городок

Мировая премьера в ПермиМировая премьера в Перми

Внимание: сужение проезжей частиВнимание: сужение проезжей части

Пермские ЗОЖевцы вышли на «Здоровую пробежку»Пермские ЗОЖевцы вышли на «Здоровую пробежку»

«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

Кубок остался в ПермиКубок остался в Перми

Напавшему на врачей скорой грозит 2 года тюрьмыНапавшему на врачей скорой грозит 2 года тюрьмы

В Губахе прошли гонки на лопатахВ Губахе прошли гонки на лопатах

У «Амкара» новый нападающийУ «Амкара» новый нападающий

В ангаре автосалона обрушилась кровляВ ангаре автосалона обрушилась кровля

Губернаторскую стипендию получат 45 спортсменов ПрикамьяГубернаторскую стипендию получат 45 спортсменов Прикамья

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru