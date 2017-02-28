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Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Медведев и Решетников

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил стенд Пермского края, представленный на площадке Российского инвестиционного форума. Глава Прикамья Максим Решетников презентовал премьер-министру проекты, реализуемые в регионе. Среди них – разработки кластера «Фотоника», «Технополиса «Новый Звездный» (ракетные- и авиадвигатели), а также дочернего общества ПАО «Россети» - ОАО «МРСК Урала». Как отметил и.о. губернатора Максим Решетников, «развитие имеющихся и создание новых промышленных производств закладывает стабильную основу развития экономики Пермского края». В рамках осмотра стенда Пермского края Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в регионе инвестпроекты и перспективы дальнейшего развития. Кроме того, глава региона заручился поддержкой федеральных властей на дополнительное финансирование в размере 2 млрд. рублей для строительства жилья в Березниках.

В рамках Российского инвестиционного форума заключено соглашение о сотрудничестве Пермского края с Архангельской областью.В целях эффективной реализации соглашения разработан План совместных действий. Наиболее масштабные и содержательные (с выходом на практические результаты) пункты данного Плана затрагивают сферы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, инвестиционной политики, агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, культуры и образования. Отметим, Пермский край и Архангельская область взаимодействуют в рамках реализации Комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края и Архангельской области (инвестиционного проекта «Белкомур»), важнейшего инвестпроекта для субъектов Российской Федерации Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Глава Прикамья Максим Решетников и генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов утвердили меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специнвестконтракта между Пермским краем и компанией «Милком». Компания «Милком», входящая в холдинг «Комос групп», реализует на территории Пермского хладокомбината «Созвездие» инвестиционный проект «Современная фабрика мороженого». Общая сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд. рублей. В рамках проекта будет создано не менее 250 новых рабочих мест. 

Подписан контракт с компанией «Новые фитинговые технологии», в рамках которого в Чайковском будет создано предприятие по производству соединительных деталей трубопроводов.  Общая сумма инвестиций в новый комплекс - 4,4 млрд. рублей.  В рамках реализуемого проекта планируется создать порядка 400 новых рабочих мест.Пермская делегация приехала уже с определенными целями. Часть из которых можно считать достигнутыми, сообщил зам председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов.

Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Опубликовано: 28.02.2017 в 18:42 в рубрике - Новости радиоканалов

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