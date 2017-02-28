Первые политтехнологи появились с Библией
Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии, и век назад в рамках февральско - октябрьских революций политические консультанты рулили ситуацией - уверен академик национальной академии социальных технологий Алексей Куртов. Они только не знали, что они политтехнологи. В отличии от сегодняшних самопровозглашенных оракулов.
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