Первые политтехнологи появились с Библией

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии, и век назад в рамках февральско - октябрьских революций политические консультанты рулили ситуацией - уверен академик национальной академии социальных технологий Алексей Куртов. Они только не знали, что они политтехнологи. В отличии от сегодняшних самопровозглашенных оракулов.