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← Губернаторскую стипендию получат 45 спортсменов Прикамья

Первые политтехнологи появились с Библией

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гость

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии, и век назад в рамках февральско - октябрьских революций политические консультанты рулили ситуацией - уверен академик национальной академии социальных технологий Алексей Куртов. Они только не знали, что они политтехнологи. В отличии от сегодняшних самопровозглашенных оракулов.

Метки: в России, в Перми, Власть

Опубликовано: 28.02.2017 в 18:20 в рубрике - Новости радиоканалов

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