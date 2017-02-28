Губернаторскую стипендию получат 45 спортсменов Прикамья

В Прикамье 45 атлетов и их наставников получат губернаторскую стипендию за призовые места на международной и российской спортивной арене в 2016 году. Соответствующее распоряжение подписал глава Пермского края Максим Решетников. В течение 2017 года спортсмены ежемесячно будут получать выплаты из краевого бюджета в размере 15 тыс. рублей. На эти цели заложено финансирование в объеме более 8 млн. рублей. Среди губернаторских стипендиатов 16 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и их наставники. Это чемпион мира, Европы и России по армспорту Сергей Вяткин, чемпионы России по легкой атлетике Александр Трубицын и Олеся Коньшина и др. Также краевую стипендию получат чемпионки мира по подводному спорту Анна Ведерникова, Влада Сазонова и Алена Ширяева, чемпионка мира и России по киокусинкай Майя Брагина, чемпион мира и России по самолетному спорту Владимир Котельников и ряд других спортсменов.