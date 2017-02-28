Губернаторскую стипендию получат 45 спортсменов Прикамья
В Прикамье 45 атлетов и их наставников получат губернаторскую стипендию за призовые места на международной и российской спортивной арене в 2016 году. Соответствующее распоряжение подписал глава Пермского края Максим Решетников. В течение 2017 года спортсмены ежемесячно будут получать выплаты из краевого бюджета в размере 15 тыс. рублей. На эти цели заложено финансирование в объеме более 8 млн. рублей. Среди губернаторских стипендиатов 16 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и их наставники. Это чемпион мира, Европы и России по армспорту Сергей Вяткин, чемпионы России по легкой атлетике Александр Трубицын и Олеся Коньшина и др. Также краевую стипендию получат чемпионки мира по подводному спорту Анна Ведерникова, Влада Сазонова и Алена Ширяева, чемпионка мира и России по киокусинкай Майя Брагина, чемпион мира и России по самолетному спорту Владимир Котельников и ряд других спортсменов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Расселение трущоб: дальше-больше!
«Время— деньги!»
Специнвестконтракт: В Чайковском заработает новый завод
Пермские роботы будут трудиться в Турции
Реформы в сфере ЖКХ - альтернативный подход
Автомагазин по продаже сотовых телефонов наконец-то увезли на штрафстоянку
Споры о реконструкции Пермского оперного театра. Продолжение
В Перми прошел митинг памяти воинов, погибших за пределами Отечества
В Перми завершилось первенство и чемпионат ПФО по киокусинкай каратэ
Пермский дирижер одержал победу на Международном конкурсе
Добавить комментарий: