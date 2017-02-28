Расселение трущоб: дальше-больше!

Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов выступил с докладом, посвященным вопросам расселения аварийного жилья в городе, на заседании Правления Союза российских городов в Москве.Участие в заседании традиционно приняли главы российских городов, их заместители, депутаты Государственной думы, Общественной палаты.Темами для обсуждения стали льготное налогообложение для инфраструктурных объектов, формирование тарифов, разработка государственной программы расселения и сноса аварийных домов, содержание аварийного жилфонда, а также лицензирование управляющих организаций. Как отметил Сергей Романов, город Пермь использует для расселения аварийного жилья все доступные способы – покупает жилье у застройщиков на аукционах, строит муниципальные дома, а также реализует программу развития застроенных территорий, в рамках которой расселение производится за счет привлечения инвесторов.