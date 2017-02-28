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Расселение трущоб: дальше-больше!

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Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов выступил с докладом, посвященным вопросам расселения аварийного жилья в городе, на заседании Правления Союза российских городов в Москве.Участие в заседании традиционно приняли главы российских городов, их заместители, депутаты Государственной думы, Общественной палаты.Темами для обсуждения стали льготное налогообложение для инфраструктурных объектов, формирование тарифов, разработка государственной программы расселения и сноса аварийных домов, содержание аварийного жилфонда, а также лицензирование управляющих организаций. Как отметил Сергей Романов, город Пермь использует для расселения аварийного жилья все доступные способы – покупает жилье у застройщиков на аукционах, строит муниципальные дома, а также реализует программу развития застроенных территорий, в рамках которой расселение производится за счет привлечения инвесторов. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.02.2017 в 11:51 в рубрике - Новости радиоканалов

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