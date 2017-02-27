В ПГНИУ завтра пройдёт Молодёжный форум финансовой культуры под названием «Время- деньги!». Основными темами для обсуждения станут финансовые продукты и услуги будущего, персональные инвестиции для физических лиц, критерии выбора ипотеки или аренды жилья для молодых людей, а также влияние технологии Blockchain на финансовую сферу. В рамках форума посетители смогут получить консультации по вопросам налогообложения, пенсионного обеспечения, финансовой безопасности и инвестиций. Новинкой форума станет деловая интерактивная игра- квест по планированию личного бюджета и достижению финансовых целей с элементами случайных событий с участием студенческих команд. Форум состоится 28 февраля по адресу ул. Букирева, 10, дворец культуры ПГНИУ, с 13.30 до 18.30. Вход свободный.