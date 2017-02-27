Специнвестконтракт: В Чайковском заработает новый завод

В рамках Российского инвестиционного форума и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников и финансовый директор компании «Новые фитинговые технологии» Дмитрий Бирковский подписали региональный специальный инвестиционный контракт. Церемония состоялась в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Компания реализует инвестиционный проект «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов в Чайковском». Общая сумма инвестиций в создаваемый имущественный комплекс - 4,4 млрд. рублей. Запуск производства намечен на май 2017 года, вывод на производственную мощность (15 тыс. тонн в год) планируется в 2018 году. В рамках реализуемого проекта планируется создать порядка 400 новых рабочих мест. Отметим, в Пермском крае сегодня реализуются проекты в рамках 5 специнвестконтрактов, 4 из которых региональные (с предприятиями «Сода-хлорат», «Лысьвенским металлургическим заводом», компаниями «Протон-ПМ», «Уралкалий») и 1 федеральный, с минерально-химической компанией «ЕвроХим». Объем инвестиций по всем 5 СПИКам – более 200 млрд рублей.