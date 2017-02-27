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Пермские роботы будут трудиться в Турции

промобот

Пермские роботы будут «работать» в Турции. Пермская компания Promobot - крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы  подписала контракт со стамбульской компанией LUXRA TR. Он подразумевает открытие представительства в Турции и поставку в Стамбул 40 сервисных роботов модели Promobot в течение ближайших двух лет. Для этого российские роботы будут адаптированы под турецкий рынок. На сегодняшний день несколько сотен роботов Promobot работают в США, Китае, Казахстане, Ирландии, Великобритании, Испании, Чили и в других странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов и способны увеличить финансовые показатели компаний, качество сервиса и лояльность клиентов.

Метки: в Перми, В мире, Наука и техника, Общество

Опубликовано: 27.02.2017 в 18:37 в рубрике - Новости радиоканалов

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