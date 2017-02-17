Реформы в сфере ЖКХ - альтернативный подход

В пермской студии радиоканала "Вести ФМ" эксперты и практики сферы ЖКХ обсудили основные проблемы, сложившиеся в управлении многоквартирыми домами, а также озвучили свои идеи и наработки по решению таких проблем.

Так, например председатель Совета регионального отделения общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей - Алексей Георгиевич Акименко, предложил не ломая действующей системы - представить совету дома статус юридического лица.

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