Реформы в сфере ЖКХ - альтернативный подход
В пермской студии радиоканала "Вести ФМ" эксперты и практики сферы ЖКХ обсудили основные проблемы, сложившиеся в управлении многоквартирыми домами, а также озвучили свои идеи и наработки по решению таких проблем.
Так, например председатель Совета регионального отделения общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей - Алексей Георгиевич Акименко, предложил не ломая действующей системы - представить совету дома статус юридического лица.
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