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← Споры о реконструкции Пермского оперного театра. Продолжение

Автомагазин по продаже сотовых телефонов наконец-то увезли на штрафстоянку

В Перми автомагазин по продаже сотовых телефонов увезли на штрафстоянку. "Газель", торговавшая сотовыми телефонами, располагалась на площади Дружбы.

Администрация района внесла автомагазин в список незаконных движимых объектов и накануне демонтировала его. Салон сотовой связи на колесах располагался в парковочном кармане на улице Крупской на протяжении нескольких лет без оформления разрешительных документов. Владелец фургона предписание чиновников добровольно не исполнил, и тогда администрация принудительно вывезла магазин на колесах на площадку временного хранения.

Владельцу салона связи теперь может грозить штраф за самовольную установку нестационарного торгового объекта. Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, вопрос с пресечением незаконной торговли на площади Дружбы в этом году взят под особый контроль.


Опубликовано: 15.02.2017 в 21:02 в рубрике - Новости радиоканалов

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