Автомагазин по продаже сотовых телефонов наконец-то увезли на штрафстоянку
В Перми автомагазин по продаже сотовых телефонов увезли на штрафстоянку. "Газель", торговавшая сотовыми телефонами, располагалась на площади Дружбы.
Администрация района внесла автомагазин в список незаконных движимых объектов и накануне демонтировала его. Салон сотовой связи на колесах располагался в парковочном кармане на улице Крупской на протяжении нескольких лет без оформления разрешительных документов. Владелец фургона предписание чиновников добровольно не исполнил, и тогда администрация принудительно вывезла магазин на колесах на площадку временного хранения.
Владельцу салона связи теперь может грозить штраф за самовольную установку нестационарного торгового объекта. Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, вопрос с пресечением незаконной торговли на площади Дружбы в этом году взят под особый контроль.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Споры о реконструкции Пермского оперного театра. Продолжение
В Перми прошел митинг памяти воинов, погибших за пределами Отечества
В Перми завершилось первенство и чемпионат ПФО по киокусинкай каратэ
Пермский дирижер одержал победу на Международном конкурсе
Семья для сироты
В школу возвращается здоровое питание
Не пытайся «проскочить»
Бывший депутат осужден условно за подрыв автовокзала
Юных патриотов испытают марш-броском и полевыми условиями
За парты сели родители
Добавить комментарий: