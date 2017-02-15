Споры о реконструкции Пермского оперного театра. Продолжение

Вопрос о строительстве новой сцены для Пермского театра оперы и балета был рассмотрен на совещании у ВрИО губернатора Максима Решетникова.

Большинство участников поддержали проект Дэвида Чипперфильда. Новый глава региона Решетников отметил, что к строительству необходимо приступать как можно скорее, сообщает "Новый компаньон". Проект Дэвида Чипперфильда уже оплачен и является собственностью Пермского края, причём архитектор берётся переработать его из пристроя в отдельно стоящее здание.

Рассматривался и вопрос о возможном месте строительства. Худрук театра Теодор Курентзис предложил поискать площадку в районе набережной с видом на Каму.

Глава Прикамья поручил вице-премьеру Владимиру Рыбакину сформировать рабочую группу и координировать участников процесса. Администрации города поручено проработать вопрос о возможности строительства на новой площадке. А театр должен как можно скорее связаться с Дэвидом Чипперфильдом. Эти вопросы должны быть решены к началу марта.