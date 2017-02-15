В Перми прошел митинг памяти воинов, погибших за пределами Отечества

Cегодня, 15 февраля, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.

Митинг, посвященный Дню памяти прошел в краевом центре возле мемориала "Разорванное братство".

Представители городской администрации, депутаты, общественники и участники событий провели церемонию возложения цветов и венков к мемориалу, вспоминая погибших.