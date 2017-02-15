В Перми завершилось первенство и чемпионат ПФО по киокусинкай каратэ

В Перми завершилось первенство и чемпионат Приволжского федерального округа по киокусинкай каратэ. Соревнования проходили на базе комплекса СДЮСШОР «Киокуcинкай». На татами встретилось около 300 участников из Кировской области, Пермского края, Башкирии, Мордовии, Татарстана и Удмуртии. В первенстве приняли участие юные спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет, чемпионат же проводится для уже более взрослых спортсменов в возрасте от 18 лет. Соревнования являются отборочными на Чемпионат и Первенство России.