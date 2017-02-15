Пермский дирижер одержал победу на Международном конкурсе
Дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин стал победителем Восьмого Международного конкурса дирижеров имени сэра Георга Шолти. Помимо первого приза, дирижер получил приз зрительских симпатий и специальный приз Симфонического оркестра Франкфуртского радио. Валентин Урюпин стал первым русским дирижером, победившим в конкурсе. Отметим, Международный конкурс дирижеров имени сэра Георга Шолти проводится с 2002 года. Принимать участие в нем могут музыканты не старше 34 лет. Членами жюри в этом году выступали руководители самых ярких оркестров мира, таких как Оркестр Тонхалле в Цюрихе, Оркестр Филадельфии, и коллективов крупнейших оперных домов, к примеру, Франкфуртская опера.
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