Пермский дирижер одержал победу на Международном конкурсе

Дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин стал победителем Восьмого Международного конкурса дирижеров имени сэра Георга Шолти. Помимо первого приза, дирижер получил приз зрительских симпатий и специальный приз Симфонического оркестра Франкфуртского радио. Валентин Урюпин стал первым русским дирижером, победившим в конкурсе. Отметим, Международный конкурс дирижеров имени сэра Георга Шолти проводится с 2002 года. Принимать участие в нем могут музыканты не старше 34 лет. Членами жюри в этом году выступали руководители самых ярких оркестров мира, таких как Оркестр Тонхалле в Цюрихе, Оркестр Филадельфии, и коллективов крупнейших оперных домов, к примеру, Франкфуртская опера.