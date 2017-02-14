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← В школу возвращается здоровое питание

Семья для сироты

дети

В Пермском крае 94% детей-сирот воспитываются в семьях. За прошлый в Прикамье устроены в семьи 2992 ребенка, из них усыновлено 339 детей. Большинство усыновленных детей (90%) обрели право воспитываться в семьях российских усыновителей. Пермский край стабильно входит в лидеры среди субъектов ПФО по числу устроенных в семьи детей-сирот. Под опеку  в прошлом году устроено 1093 ребенка, в приемные семьи – 674 ребенка, в семейные воспитательные группы – 242 ребенка, в кровные семьи после реабилитационных мероприятий возвращено 644 ребенка. В Прикамье активно ведется работа по устройству детей-инвалидов из числа детей-сирот. В 2016 году 105 детей-инвалидов устроено в семьи.  Доля социального сиротства в  крае составила 2,3%, вплотную приблизившись к среднероссийскому показателю – 2,1%. Напомним, граждане, проживающие в Пермском крае, которые усыновили детей, получают единовременное пособие из краевого бюджета в размере 100 тыс. рублей. Для воспитывающих детей-сирот в Прикамье предусмотрен большой объем социальной поддержки. В прошлом году на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.02.2017 в 14:02 в рубрике - Новости радиоканалов

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← В школу возвращается здоровое питание

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