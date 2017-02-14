В школу возвращается здоровое питание

В Перми состоялся образовательный семинар на тему «Формирование навыков здорового питания у школьников». Он прошел в рамках реализации уникального проекта «Здоровое питание – здоровье детей Прикамья». В семинаре участвовали более 30 преподавателей из учреждений образования – участников проекта. Это пермские школы №7, №134 и Култаевская школа. По данным краевого Минздрава, у большинства (63%) детей установлена 2-я группа здоровья. Это значит, что у них имеются функциональные нарушения. Злоупотребление чипсами, газировкой, сладостями, нерегулярный прием пищи, фаст-фуд – все это вызывает лишний вес и грозит в будущем заболеваниями. В рамках проекта для юных участников будут проводиться различные мероприятия. Ребят ждут необычные уроки, увлекательные экскурсии, конкурсы и многое другое. На уроках труда они будут готовить полезные блюда, на математике – рассчитывать калории, на биологии их научат выращивать овощи и пряные травы.