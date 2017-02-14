Не пытайся «проскочить»
В Пермском регионе СвЖД в ремонт железнодорожных переездов вложено 7,9 млн рублей. В ходе модернизации на 14 переездах появилось новое резинокордовое покрытие, в границах 16 переездов было отремонтировано асфальтовое полотно. Работники предприятий Пермского региона СвЖД проинструктировали более 6 тыс. водителей автотранспортных предприятий, выдали свыше 8 тыс. памяток о правилах дорожного движения. В прошлом году в Прикамье дежурными по переездам зафиксировано 277 случаев нарушений водителями автотранспорта правил пересечения переездов – только по счастливой случайности они не привели к трагическим последствиям.
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