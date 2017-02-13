Бывший депутат осужден условно за подрыв автовокзала

В Прикамье суд приговорил бывшего депутата Совета депутатов сельского поселения к условному наказанию за подрыв автовокзала.

Как говорят очевидцы, сильный хлопок прогремел рано утром. В результате сильного пожара здание оказалось уничтожено полностью. Взрывной волной были выбиты стекла в местной администрации, универмаге и в нескольких частных домах. Жертв удалось избежать только потому, что первый рейс отправлялся чуть позже, и людей в этот момент просто не было. Изначально рассматривалось несколько причин ЧП, в частности взрыв газового баллона. Однако потом стала превалировать версия, что арендатор таким образом попытался помешать отдать помещение обратно в собственность муниципалитета.

Как сообщает краевая прокуратура, обвиняемый арендовал здание автовокзала, принадлежащее муниципалитету Чердынского района, но по решению суда договор с ним был расторгнут. Злоумышленника это не устроило, и он решил уничтожить здание. Ночью обвиняемый принес в здание три канистры бензина и баллон бытового газа «Пропан», затем открыл газовый баллон и выпустил в помещении газ, после чего поджег горючую смесь. В результате чего произошел взрыв, который повредил соседние здания: администрацию района, аптеку, торговый центр «Колва», военный комиссариат, два здания краеведческого музея. Общая сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей. Суд приговорил виновного к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно. Также мужчина обязан выплатить всю сумму ущерба.