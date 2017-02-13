Юных патриотов испытают марш-броском и полевыми условиями

В рамках реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на базе Пермского кадетского корпуса Привожского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина в преддверии Дня защитника Отечества с 12 по 21 февраля проводится 15 международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!». В слете принимают участие воспитанники кадетских корпусов, патриотических клубов из различных субъектов Российской Федерации и зарубежья.

В первые дни слёта - работа творческих лабораторий, презентации делегаций, знакомство друг с другом. А уже 14 февраля участников ждёт одно из основных испытаний - 12-километровый марш-бросок до палаточного городка, где ребята проведут ближайшие четыре дня.