Юных патриотов испытают марш-броском и полевыми условиями
В рамках реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на базе Пермского кадетского корпуса Привожского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина в преддверии Дня защитника Отечества с 12 по 21 февраля проводится 15 международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!». В слете принимают участие воспитанники кадетских корпусов, патриотических клубов из различных субъектов Российской Федерации и зарубежья.
В первые дни слёта - работа творческих лабораторий, презентации делегаций, знакомство друг с другом. А уже 14 февраля участников ждёт одно из основных испытаний - 12-километровый марш-бросок до палаточного городка, где ребята проведут ближайшие четыре дня.
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