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За парты сели родители

День открытых дверей

В пермских школах в субботу прошел День открытых дверей. Будущие первоклассники и их родители могли познакомиться с учителями школ, гимназий и лицеев, а также узнать о правилах поступления в них. В школе №22 состоялись открытые уроки, для гостей показали презентационный фильм об учреждении. В школе № 61 занимательные мероприятия прошли и для детей. Ребята смогли стать пассажирами «веселого поезда» под названием «Путешествие в Страну знаний». В школе №76 состоялся концерт участников творческих коллективов и дегустация блюд в школьной столовой.

С 1 февраля в Перми стартовала кампания по приему заявлений в первый класс. До 30 июня будет проходить прием для детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля по 5 сентября – прием заявлений для детей, незарегистрированных на закрепленной за образовательным учреждением территории – на свободные места в школах.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 13.02.2017 в 14:19 в рубрике - Новости радиоканалов

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