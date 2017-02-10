Жечь глаголом: Как Россия читала Пушкина

В начале января в интернете стартовала уникальная акция #ЧитаемОнегина. Этот видеопроект продолжает традицию общенациональных чтений любимой классики. Сегодня в Пермской Краевой библиотеке имени Горького состоится трансляция культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина. Около тысячи участников из 23 стран мира боролись за право читать «Онегина» вместе со знаменитыми людьми России. В итоге 218 человек прочитали великий роман за несколько часов. Два отрывка читают пермяки - дирижер Пермского губернского военного оркестра, полковник Евгений Тверетинов и Главный врач Центра профилактики Марина Другова.Сегодня, в день памяти Пушкина, коллективная видеокнига будет выложена на портале Год литературы и сайтах пушкинских музеев. На портале Год литературы уже проходит народное голосование за лучших чтецов культурно-просветительского проекта #ЧитаемОнегина. Голосование продлится до 17 февраля 2017г.